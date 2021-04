A20 Messina-Palermo, il 15 e 16 aprile prove di carico sul viadotto Mazzarrà

14 Aprile 2021 16:44

Per la giornata di domani sono state predisposte le prove di carico sul viadotto Mazzarà dell’autostrada A20 Messina Palermo

Prosegue il programma di verifiche sul comportamento strutturale sotto carichi statici e dinamici di ponti e viadotti delle autostrade A18 e A20. Per la giornata di domani sono state predisposte le prove di carico sul viadotto Mazzarà dell’autostrada A20 Messina Palermo (km. 51,905). Pertanto, per eseguire le prove, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di domani (giovedì 15 aprile 2021) sarà chiusa al transito la carreggiata di valle (in direzione Palermo), tra il km. 50,542 e il Km. 53,367, e verrà conseguentemente istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (in direzione Messina). Un tratto di quest’ultima invece rimarrà chiusa sempre dalle ore 9.00 di domani, ma sino alle ore 17.00 di venerdì 16 aprile, con il traffico deviato nella carreggiata opposta con il doppio senso di circolazione.