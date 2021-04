Messina, svolta per i trasporti: dal 1° maggio biglietto unico per treno, tram e bus

29 Aprile 2021 16:58

Il viaggio inaugurale in treno partirà domani dalla stazione di Giampilieri alle 10.20 per arrivare alle 10.33 alla stazione centrale di Messina

Sarà operativo dal 1° maggio il biglietto unico per i mezzi pubblici – treno, tram e bus – di Messina. La nuova formula tariffaria nasce dall’intesa fra Regione Siciliana, ente finanziatore dell’iniziativa, Trenitalia, Comune di Messina e l’azienda di trasporti Atm. La presentazione alla stampa si terrà domani, venerdì 30 aprile, con un viaggio inaugurale in treno che partirà dalla stazione di Giampilieri alle 10.20 per arrivare alle 10.33 alla stazione centrale di Messina dove si terrà un punto stampa. Saranno presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il sindaco di Messina Cateno De Luca, l’assessore comunale alla Mobilità Salvatore Mondello, il direttore della Direzione regionale di Trenitalia, Silvio Damagini e il presidente di Atm Giuseppe Campagna.