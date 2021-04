Messina, celebrata a Piazza Unione Europea la Festa della Liberazione. De Luca: “questa ricorrenza sia l’esempio di ripartenza dalla crisi”

25 Aprile 2021 12:27

Celebrazione per il 76° anniversario della Liberazione: le parole del Sindaco di Messina Cateno De Luca

Questa mattina, 25 aprile, in piazza Unione Europea, il Sindaco Cateno De Luca e il Prefetto Cosima Di Stani hanno presenziato alla tradizionale cerimonia di celebrazione per il 76° anniversario della Liberazione, cui ha preso parte il Comandante Interregionale Carabinieri Sicilia e Calabria Generale di Corpo d’Armata Gianfranco Cavallo ed il presidente dell’Anpi Messina Federico Martino. Un evento simbolico in una data simbolo per tutti gli italiani, che fece spartiacque tra la dittatura fascista e il ritorno al regime democratico. Come da direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da circolare della Prefettura, per le limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus al fine di evitare assembramenti, la manifestazione si è svolta in maniera semplice e sobria.

Come da tradizione, è stata deposta la corona d’alloro davanti al Monumento dei caduti in guerra alla presenza di una cospicua rappresentanza di Forze Armate e di Polizia. “La festa della Liberazione si caratterizza sempre per il suo grande valore nel ricordare i combattenti e tutti coloro che si sacrificarono per portare l’Italia alla rinascita e alla democrazia, purtroppo per il secondo anno consecutivo si è svolta confrontandosi con un momento doloroso come quello che stiamo vivendo. Per tale ragione auspico – ha detto il Sindaco De Luca – che l’alto significato di questa ricorrenza possa continuare ad essere d’esempio per tutti noi al fine di ripartire e uscire rafforzati dalla precarietà che la crisi pandemica ha generato a livello economico e sociale”.