A Marina di San Lorenzo una scalinata “colorata” per dire “no” alla violenza [FOTO]

25 Aprile 2021 10:46

Marina di San Lorenzo, dopo la panchina rossa arriva la scalinata colorata

“Dopo la “panchina rossa” per urlare e dire “no” alla violenza ecco la scalinata….”arcobaleno”….Un simbolo di pace e di speranza– ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione – e sinonimo di allegria per tutti i bimbi che l’attraverseranno tutti i giorni per andare a scuola accompagnati dai loro genitori. In questi momenti fragili , difficili e grigi, a causa della pandemia ci volevano questi colori dell’arcobaleno che spero siano una “svolta” per questo paese. Il lavoro ( con pittura naturale che non rovina il cemento e svanisce facilmente) e’ stato fatto in maniera gratuita da alcuni papa’ di famiglia della comunita’ di Marina di S.Lorenzo. I gradini ( in cemento e con crepe)) sono stati ripristinati e colorati.Il colore arcobaleno e’ simbolo di pace , amicizia e speranza. Faccio mie queste parole :”Solo salendo le scale della tua vita potrai trovare l’arcobaleno nei tuoi giorni . Solo suonando le note giuste nella tua vita potrai udirne la dolce melodia scaturire dai meravigliosi tasti colorati delle emozioni. “Auguro a tutti coloro – conclude il parroco don Giovanni Zampaglione nel suo intervento– una vita a….”colori ” !!!