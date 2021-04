25 aprile: Europa verde aderisce a ‘Strade di Liberazione’

24 Aprile 2021 06:30

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – ‘Raccogliamo l’appello lanciato dall’Anpi per celebrare il 76/mo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e aderiamo all’iniziativa ‘Strade di Liberazione’. Domenica 25 aprile, a partire dalle 16, pur nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, ci recheremo a deporre un fiore nelle piazze e nelle strade dedicate ai partigiani e agli antifascisti caduti per la libertà, per la democrazia, per la giustizia e chiediamo a tutta la nostra comunità di unirsi a noi”. Lo annunciano Elena Grandi e Matteo Badiali, co-portavoce dei Verdi ed esponenti di Europa verde.