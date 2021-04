25 aprile: Draghi, ‘dovere memoria riguarda tutti, no a revisionismi fuorvianti’

25 Aprile 2021 11:20

Roma, 25 apr.(Adnkronos) – “Il dovere della memoria riguarda tutti, nessuno escluso. Assistiamo oggi, spesso sgomenti, ai segni evidenti di una progressiva perdita della memoria collettiva dei fatti della Resistenza, sui valori della quale si fondano la Repubblica e la nostra Costituzione, e a troppi revisionismi riduttivi, fuorvianti. Ecco perchè questa ricorrenza non deve invecchiare, non deve subire l’usura del tempo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, visitando il Museo della Liberazione di via Tasso in occasione della celebrazione del 25 aprile.