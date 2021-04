23 Aprile 2021 16:26

25 Aprile a Reggio Calabria: iniziativa alla Stele del Partigiano del Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l’Unità dei Comunisti

“La progressiva scomparsa di quelle generazioni che sono state protagoniste delle lotte partigiane che hanno portato il nostro Paese e l’Europa intera alla liberazione dal nazifascismo, obbligano a ricordare, con sempre maggiore impegno, ciò che rappresenta il 25 aprile. Ed è ancora più importante coinvolgere i giovani ai quali trasmettere quei valori e quei principi che dal 25 aprile 1945 in poi hanno caratterizzato la vita politica e sociale del nostro paese e che, peraltro, sono stati sacramentati nella Carta Costituzionale scritta dai padri costituenti con l’intento di traghettare l’Italia dalla dittatura alla democrazia e che può essere considerata lo scrigno dei valori più alti. Democrazia, Libertà, Giustizia, Solidarietà, Uguaglianza non sono concetti di durata irreversibile; purtroppo“. E’ quanto scrive in una nota il Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l’Unità dei Comunisti – Segreteria Provinciale Reggio Calabria ed il “Comitato 27 Febbraio contro il Governo Draghi. “E per questo c’è bisogno di alimentarli continuamente. In questo senso è utile spiegare perché ogni anno il 25 aprile ci diamo appuntamento alla Villa Comunale: Negli anni Cinquanta, sull’onda della nuova atmosfera fatta di entusiasmo per la fine della guerra e della dittatura fascista, le istituzioni decisero di collocare uno dei simboli della nuova Italia democratica e antifascista all’interno della Villa Comunale: “la Stele del Partigiano”. Per questa ragione, nel ricordare l’importanza dell’appuntamento, comunichiamo che il prossimo 25 aprile alle ore 10,00, ci troveremo tutti alla Villa Comunale per rendere omaggio, ricordare e tramandare i valori di resistenza, democrazia e libertà rappresentati dalla Stele del partigiano“, conclude la nota.