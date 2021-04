1° Maggio 2021, Buona Festa del Lavoro al tempo del Coronavirus: le IMMAGINI per gli auguri su Facebook e WhatsApp

30 Aprile 2021 14:55

1° Maggio 2021 al tempo del Coronavirus! Tante immagini per fare gli auguri di Buona Festa del Lavoro su Facebook e WhatsApp

Il 1° Maggio 2021, Festa del Lavoro e dei Lavoratori, nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, per affermare i propri diritti, per migliorare la propria condizione. E’ la stessa nostra Costituzione, nell’articolo 1, a recitare che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Quest’anno, così come nel 2020, la ricorrenza è condizionata dalle norme anti-Covid.

Per il 1° Maggio 2021, Festa del Lavoro proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) da condividere su WhatsApp e Facebook per augurare una Buona Festa dei Lavoratori al tempo del Coronavirus.