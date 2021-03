Volley, Tonno Callipo pronta a gara-2 a Vibo contro Monza. Cester: “Serve più continuità e non innervosirsi”

13 Marzo 2021 11:20

Volley, la Tonno Callipo cerca di pareggiare i conti dopo la sconfitta di martedì scorso in Brianza. Il centrale Enrico Cester carica l’ambiente: “Noi vogliamo giocarci tutte le nostre carte”

Dopo più di un mese si riaccendono le luci del PalaMaiata per ospitare un match crocevia dell’intera stagione della Tonno Callipo ovvero gara-2 dei Quarti di Finale Play Off. Domenica 14 marzo alle ore 15:45 (diretta Rai Sport + HD al termine dell’evento precedente, 15.55 circa, su Rai Play invece possibile collegarsi all’orario di inizio match), il team giallorosso proverà a portare la serie in parità con la Vero Volley Monza attualmente in vantaggio avendo vinto gara-1 martedì scorso in Brianza.

Un match, dunque, da dentro o fuori per la formazione di coach Baldovin che ha lavorato in questi giorni molto sulla testa dei suoi ragazzi, oltre che sui necessari miglioramenti da apportare al suo sistema di gioco dopo le lacune emerse sul campo dell’Arena di Monza nel primo difficile confronto della serie. Intanto bisognerà trovare le giuste contromisure al servizio brianzolo, punto di forza degli avversari. E poi occorrerà cercare di arginare gli attacchi di Lagumdzija e compagni, apparsi letteralmente indemoniati in gara-1. Dall’altro lato la Tonno Callipo, dopo una buona partenza, è mancata di continuità, ricordando molto l’andamento della squadra che si era vista nell’ultima parte di regular season. Infatti pure era capitato contro la stessa Monza nel match di ritorno, perso 3-1 dopo che i giallorossi avevano vinto bene proprio il primo set.

Le due squadre, prima di gara -1 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto, si erano già incontrate tre volte nel corso della stagione, con una vittoria per parte in quattro parziali ottenuta in casa nell’ottava giornata di regular season (1 novembre 2020 a Vibo e posticipo del 19 gennaio 2021 a Monza), mentre i brianzoli hanno vinto la sfida degli ottavi di finale (Girone A) di Coppa Italia per 3-0 (25-18, 25-19, 25-19) il 13 settembre 2020.

Per Vibo si tratta della sesta partecipazione ai Play Off Scudetto, per Monza è la terza partecipazione.

L’esito di gara-2 condizionerà il prosieguo della Tonno Callipo nella corsa per l’assegnazione dello scudetto: la vittoria significherebbe riaprire la contesa e quindi portare la serie alla ‘bella’ di domenica 21 marzo nuovamente a Monza. La sconfitta, invece, sancirebbe l’eliminazione dei giallorossi e il passaggio ai play off per il 5° posto valido per la Challenge Cup.

A caricare l’ambiente giallorosso l’esperto centrale Enrico Cester, giunto alla decima partecipazione ai play off: “Gara-2 sarà una prova molto importante per noi, è la classica partita per la quale un giocatore e una squadra lavorano tutta la stagione. Scenderemo in campo dopo aver analizzato gli errori commessi in Gara-1 e gli aspetti che hanno permesso a Monza di superarci, a partire dal fatto che loro hanno praticamente sempre giocato con la palla in testa grazie ad un’ottima ricezione. E dire che noi avevamo avuto un ottimo approccio al match e, come era già accaduto altre volte, il problema poi è stata la continuità. Sappiamo che dall’altra parte c’è un avversario molto ostico che sbaglia pochissimo, per cui sta a noi non innervosirci cercando di fare bene, come sappiamo e come abbiamo dimostrato in tante occasioni. Domenica abbiamo la possibilità di giocarci tutte le carte nel nostro palazzetto, un particolare non trascurabile che deve darci motivazione e sicurezza. Poi vincerà il migliore, lo sport è così”.

PRECEDENTI: 11 (8 successi Monza, 3 successi Vibo Valentia)

PRECEDENTI IN STAGIONE: Due in Regular Season (1 successo per Vibo, 1 successo Monza), uno nel Girone A degli Ottavi di Del Monte® Coppa Italia SuperLega (1 successo di Monza)

PRECEDENTI AI PLAY OFF: uno in gara-1 di martedì scorso (1 successo Monza)

ULTIMA VITTORIA DI MONZA A VIBO: Stagione 2018-19 (precisamente il 28-10-2018) Vibo – Monza 1-3 (25-23, 23-25, 20-25, 16-25).

ULTIMA VITTORIA VIBO IN CASA: Stagione 2020-2021 (precisamente l’1 novembre 2020) Vibo-Monza 3-1 (25-19, 18-25, 25-22, 25-22).

EX: Marco Rizzo (Tonno Callipo) a Monza dal 2015 al 2019.

PROBABILI FORMAZIONI

VIBO VALENTIA: Saitta-Abouba, Cester-Chinenyeze, Rossard-Defalco, Rizzo (L). All. Baldovin

MONZA: Orduna-Lagumdzija, Galassi-Holt, Lanza-Dzavoronok, Brunetti (L). All. Eccheli

Quarti di Finale Gara 2

2a giornata Quarti Play Off SuperLega Credem Banca

Domenica 14 marzo 2021, ora 15.45

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Vero Volley Monza

Diretta RAI Sport al termine dell’evento precedente

Diretta Streaming su raiplay.it

Arbitro: Canessa, Gasparro (Notaro)

Video Check: Durante

Segnapunti: Moscato