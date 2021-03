Volley, la Sicom Akademia Sant’Anna vince e conserva il secondo posto

28 Marzo 2021 13:08

Vittoria importante per la Sicom Akademia Sant’Anna: battuta Catania e secondo posto mantenuto

La Sicom Akademia Sant’Anna si tiene stretta il secondo posto vincendo lo scontro diretto contro la Rizzotti Design Catania.

Che sarebbe stata una partita equilibrata e giocata punto a punto era una delle previsioni della vigilia. E così, infatti, è stato. Nel primo set si è giocato sempre sull’altalena con le due squadre che hanno camminato a braccetto sino al 15-15, poi l’Akademia Sant’Anna ha preso un minimo margine di due punti cresciuto sino al 22-17 grazie alle buone scelte di Giordano in regia. Il time out chiamato da Catania non ha avuto effetto perché le messinesi sono rimaste concentrate nel chiudere il set.

La reazione della Rizzotti Design c’è stata nel secondo parziale, partito sempre nel segno dell’equilibrio prima di un turno di battuta della Muzi (la migliore delle ospiti) con tre aces che ha portato le catanesi avanti di sei punti (11-17). Qui arriva lo scatto d’orgoglio della Sicom che trascinata dal turno di battuta forzato di Marianna Iannone ha recuperato e sorpassato (21-19) le etnee con un break di 10-2. La rimonta ha galvanizzato la squadra di Nino Gagliardi che poi ha chiuso il set a proprio favore senza difficoltà.

La partita che sembrava in discesa per la Sicom Akademia si riapre nel terzo set che comunque le messinesi avevano iniziato nel migliore dei modi andando avanti sino al 15-12. La Rizzotti, però, non ha mollato ed è riuscita ad agguantare il pari sul 20-20. Ma tre errori consecutivi di Composto, Escher e Iannone mettono sul piatto di Catania il terzo set.

L’errore di sottovalutazione del terzo set è una lezione per Composto e compagne che, però, nel quarto parziale partono malino dando un vantaggio di tre punti (1-4) alle etnee. Ma qui scatta la molla per le messinesi che non solo recuperano ma, inoltre, aumentano sempre più il vantaggio arrivando prima al 16-11. Le schiacciate di Marino, Escher e Iannone incrementano ancora sino al 22-13 ma poi le padrone di casa sembrano sedersi nuovamente. Catania risale sul 22-17 costringendo Gagliardi a chiamare time out dal quale esce fuori la reazione delle messinesi che accelerano e chiudono in bellezza. Il secondo posto nel minigirone è della Sicom che, adesso, resta in attesa di conoscere con quale formula proseguirà il campionato.

Il tabellino.

Sicom Akademia Sant’Anna – Rizzotti Design Catania 3-1 (25-18; 25-21; 22-25; 25-19)

SiCom Akademia Messina: Giordano 1, Iannone 10, Marino 14, Escher 14, Composto 12, Bilardi 6, Giudice (l), Rotella, Torre, Pugliatti, Boffi, Bontorno, Gueli. All.: Nino Gagliardi.

Rizzotti CT: Muzi 20, Monzio Compagnoni 9, Agbortabi 3, De Luca, Oggioni 10, Messaggi 2, Minervini, Belluomo, Pezzotti 1, Conti 3, Bonaccorso G. (l), Lombardo, Musumeci. All. Marco Relato.

Arbitri: Vincenzo Emma di Enna e Giuseppe Pampalone di Palermo

