Volley, Sicom Akademia Sant’Anna sconfitta (ma a testa alta) da Aragona nel big match: perso il primo posto

21 Marzo 2021 11:40

Volley: alla Sicom Akademia Sant’Anna non riesce il colpaccio contro la corazzata Aragona, che vince e ruba il primo posto alle messinesi

Stavolta non basta la voglia e la determinazione. La Sicom Akademia Sant’Anna esce sconfitta dallo scontro diretto contro la Seap Dalli Cardillo Aragona cedendo il primo posto in campionato. Ma le messinesi escono a testa alta contro la squadra più forte del girone, attrezzata per centrare la promozione in serie A2 e protagonista di una gara su livelli altissimi. Le ragazze di Gagliardi hanno provato a tenere testa alle agrigentine e per alcuni tratti ci sono anche riuscite ma nei momenti decisivi la squadra di Dagioni ha dimostrato di avere qualcosa in più.

Eppure, la Sicom Akademia aveva provato ad ingranare subito la marcia andando avanti 4-1 e restando in vantaggio sino al 9-7. La reazione di Aragona è stata diesel ma ha portato al vantaggio di Stival sul 12-10 e poi hanno aumentato il margine sino a chiudere il set. Nel secondo parziale c’è equilibrio solo sino al 5-4 per le padrone di casa che poi accelerano e chiudono il set senza particolari affanni, arrivando anche ad un vantaggio di nove punti (16-7) che poi hanno potuto gestire. Stesso motivo anche nell’ultimo set, con Messina in gara sino al 7-7 prima del break agrigentino di 7-0. Il 14-7 è un vantaggio che la Seap ha potuto gestire ancora limitando il tentativo di rimonta delle messinesi. Per la Sicom Akademia, adesso, c’è da rimanere concentrati perché sabato prossimo al PalaTracuzzi arriverà la Pallavolo Sicilia Catania e c’è da difendere il secondo posto nel minigirone.

Il tabellino

Seap Dalli Cardillo Aragona – Sicom Akademia Sant’Anna Messina 3-0 (25-19; 25-12; 25-20)

Seap Dalli Cardillo Aragona: Caracuta 1, Silotto, Baruffi, Ruffa, Beltrame, Dell’Amico, Borelli 4, Murri, Stival 20, Moneta 14, Cappelli 17, Micheletto 7, Vittorio (L). All. Dagioni.

Sicom Akademia Sant’Anna Messina: Rotella, Pugliatti, Bilardi 2, Torre, Escher 6, Giudice (L), Giordano 1, Iannone 8, Composto 4, Gueli (L), Boffi, Bontorno, Marino 12. All. Gagliardi.

Arbitri: Marigliano di Casarano e Russo di Savona

Ufficio Stampa Sicom Akademia Sant’Anna