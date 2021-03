Vincenzo Nibali, ritorno all’Astana? La suggestione romantica del ds Martinelli per il finale di carriera

16 Marzo 2021 12:34

Vincenzo Nibali torna all’Astana per il finale di carriera? La suggestione romantica del direttore sportivo Giuseppe Martinelli

Il 2021 è l’anno delle Olimpiadi, quello in cui Vincenzo Nibali proverà a riscattare la sfortunata prova di Rio 2016 e magari portarsi a casa la medaglia d’oro con la quale coronerebbe una carriera straordinaria. Il futuro dello ‘Squalo’ dipende da Tokyo 2021: il metallo più prezioso potrebbe coincidere con il ritiro. Ma non è detto. Il campione siciliano ha ancora voglia di correre, probabilmente anche solo per un’altra stagione. Il suo contratto con la Trek-Segafredo è in scadenza e c’è già chi lo vorrebbe subito nella propria squadra.

Giuseppe Martinelli, direttore sportivo dell’Astana, non ha nascosto il legame che lo lega al campione di Messina. Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Martinelli ha aperto ad un possibile ritorno di Nibali nel team kazako con il quale vinse il Tour 2014 e i Giri d’Italia 2013 e 2016: “mi piacerebbe che Nibali chiudesse la carriera con me. Se ci fosse la possibilità di prenderlo, ci proverei. Sono ancora ‘innamorato’ di lui. In quei quattro anni assieme, non abbiamo avuto mai uno screzio. È arrivato che era già un campione, ma abbiamo trovato sempre un punto d’incontro. Ovviamente non verrebbe qui per vincere un altro Giro d’Italia, ma per chiudere nella maniera migliore la carriera divertendosi a correre”.