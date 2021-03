Villa San Giovanni: il Pd organizza un dibattito sul Centro/Sinistra

1 Marzo 2021 16:45

Villa San Giovanni: il prossimo 6 marzo il Pd organizza un dibattito sul Centro/Sinistra e sulle prospettive

Nell’ambito delle attività di formazione del Circolo PD di Villa San Giovanni, Sabato sei marzo 2021 – Webinar attivato su Piattaforma Zoom (LINK: https://zoom.us/j/92452502342; ID: 92452502342) – a partire dalle ore 18,00, si terrà un incontro/dibattito pubblico sul tema:

Il centrosinistra Storia, analisi e prospettive dell’opzione riformista. L’iniziativa è organizzata in comune con il Circolo PD di Bivongi e vedrà la relazione introduttiva di Toto’ Calabro’. In una fase politica complessa, nella quale l’offerta politica risulta frammentata e confuso il confronto tra i partiti, appare opportuno ripartire dalle ragioni di una “formula” – il centrosinistra – che ha contribuito, nelle sue varie fasi e articolazioni, al progresso democratico del Paese, alle conquiste civili sociali più decisive e proficue.

In Italia, in Calabria, nella Città metropolitana di Reggio, i Riformisti – coloro che ancora oggi fanno riferimento all’intuizione di Moro, alle istanze innovative dei Liberali e dei Socialisti, al coraggio di Berlinguer, hanno il compito di elaborare analisi e proposte tese a proiettare nel futuro l’offerta politica dei progressisti, attualizzandola rispetto alle nuove sfide, anche nel contesto tanto problematico quanto fecondo del Governo di tregua istituzionale del prof. Draghi. Solo un sincero spirito di Coalizione potrà concorrere con successo, in prospettiva, a neutralizzare l’aggressione delle estreme sovraniste e a ‘normalizzare’ le derive populistiche, affermando, di contro, il pensiero e l’azione Popolare e Democratica. Istanze ragionevoli di buon senso che sono necessarie soprattutto oggi, nella temperie della Pandemia da Covid. Coordineranno l’iniziativa e modereranno il dibattito: Alessio Zirilli, Segretario del Circolo PD di Bivongi, Enzo Musolino, Portavoce del Circolo PD di Villa San Giovanni.