Villa San Giovanni: il Circolo Pd organizza il dibattito pubblico “recovery fund: un opportunità da programmare”

18 Marzo 2021 22:20

Sabato 20 Marzo, a partire dalle ore 18:30, il Circolo PD di Villa San Giovanni, organizza il dibattito pubblico “recovery fund: un opportunità da programmare”. All’ incontro si potrà partecipare attraverso piattaforma ZOOM (link: https://us02web.zoom.us/j/85229989043?pwd=N3dOcHRkUHViU295WURqNk11UFZVUT09 ID: 852 2998 9043 ). L’ iniziativa si inserisce nell’ ormai consolidata, e da sempre manifestata, volontà del Partito Democratico di Villa San Giovanni di offrire alla Comunità Villese un’idea di Città fondata sulla Progettazione e sulla Programmazione del territorio. Proprio in questo senso, le Politiche Comunitarie possono, e devono, costituire uno strumento finalizzato a contribuire alla composizione del variegato mosaico delle prospettive di pianificazione e sviluppo, attraverso l’individuazione degli strumenti essenziali alla loro realizzazione. Il dibattito vedrà pertanto la significativa partecipazione dell’On.le Pina Picierno, Europarlamentare del Partito Democratico, che darà evidenza alla complementarità tra Europrogettazione e Politica del Territorio.

Non può difatti esistere una concreta visione di Città che non sia fondata su progetti seri e realizzabili e non può esistere programmazione che non trovi il proprio fondamento nello studio delle condizioni per conseguirla. Parteciperanno altresì all’ iniziativa, con i loro interventi: Salvatore Ciccone, Capogruppo Consiliare del Pd di Villa San Giovanni, Filippo Bellantone, già Consigliere Comunale del Partito Democratico, Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi e Consigliere Metropolitano di Reggio Calabria con deleghe al bilancio e turismo, Giuseppe Marino, Capogruppo Consiliare del Pd a Reggio Calabria e Consigliere Metropolitano anche delegato a ZES Pianificazione del Territorio e Strategica, Urbanistica, Politiche Internazionali, Comunitarie e del Mediterraneo. Introdurrà, e coordinerà, il dibattito Domenica Imbesi, iscritta del Partito Democratico. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare.