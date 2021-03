Vibonese, solo pari nell’anticipo: contro il Monopoli finisce a reti bianche. La classifica aggiornata

16 Marzo 2021 19:27

E’ appena terminato il match del Razza, relativo al girone C di Serie C, tra Vibonese e Monopoli: il resoconto del match e la nuova classifica

La Vibonese non sfonda. Nell’anticipo del girone C di Serie C, pari a reti bianche dei rossoblu contro il Monopoli, che non smuovono più di tanto la classifica e restano in zona playout. Agganciato a 28 il Potenza. Nel finale, i calabresi restano anche in 10 per l’espulsione a Redolfi. Di seguito il programma completo con le partite di domani e la graduatoria aggiornata.

RISULTATI SERIE B 31ª GIORNATA

MARTEDI’ 16 MARZO

ore 17:30

Vibonese-Monopoli 0-0

MERCOLEDI’ 17 MARZO

ore 14:00

Turris-Catania

ore 15:00

Bari-Casertana

Bisceglie-Paganese

Virtus Francavilla-Foggia

Viterbese-Juve Stabia

ore 17:30

Cavese-Catanzaro

Teramo-Ternana

ore 20:30

Avellino-Potenza

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 66 AVELLINO 57 BARI 52 CATANZARO 48 JUVE STABIA 43 CATANIA 43 FOGGIA 43 TERAMO 42 PALERMO 39 CASERTANA 37 VITERBESE 34 MONOPOLI 34 VIRTUS FRANCAVILLA 31 TURRIS 31 POTENZA 28 VIBONESE 28 PAGANESE 24 BISCEGLIE 24 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)