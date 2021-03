Vibonese, colpo in difesa: arriva l’ex Milan Jherson Vergara Amù

10 Marzo 2021 11:34

Colpo di mercato in difesa per la Vibonese: ufficializzato l’arrivo dell’ex Milan e nazionale Under 20 colombiana Jherson Vergara

“L’U.S. Vibonese Calcio comunica che in data odierna è stato perfezionato il tesseramento a titolo definitivo del giocatore Jherson Vergara Amù. Dopo aver svolto tutte le visite mediche previste dal protocollo sanitario vigente, il difensore centrale nato a Florida (Colombia) il 26 maggio 1994, ex Milan e già Nazionale Under 20 del suo Paese, è a disposizione dello staff tecnico e dei suoi nuovi compagni”. E’ quanto si legge nella nota stampa della Vibonese, che ha ufficializzato l’arrivo del difensore ex Milan, tra le altre.