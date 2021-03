2 Marzo 2021 14:55

Via Cariddi a Messina: approvato oggi il progetto di riqualificazione con efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione

L’Assessorato alla Pianificazione Energetica e il Servizio di Politiche Energetiche comunicano che è stato approvato oggi il progetto di riqualificazione con efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica della via Cariddi a Santa Lucia Sopra Contesse. L’impianto, che è stato oggetto nel tempo di atti vandalici con furto dei cavi di rame e danneggiamenti diffusi, venne realizzato oltre trent’anni fa. Le condizioni generali in cui versa l’impianto hanno di fatto impedito di poter intervenire con manutenzioni di tipo ordinario. I finanziamenti, reperiti dall’Amministrazione comunale nell’ambito dei fondi del Ministero dell’Interno, consentono oggi di affrontare l’annoso problema particolarmente sentito da tutti i residenti della zona, oltre 300 nuclei familiari. Prosegue così, con l’impulso dato dall’Assessore con delega alla Pianificazione Energetica Francesco Caminiti, in sinergia con gli uffici comunali, il programma “Riaccendiamo Messina”. L’impianto sarà costituito da ventotto sostegni equipaggiati con corpi illuminati a led e linee di distribuzione in alluminio. Tale impianto sarà seguito a breve dall’intervento già programmato per la limitrofa via Militare S. Lucia, nell’ambito del progetto degli interventi infrastrutturali, a supporto dell’attività di relamping e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed efficienza degli impianti di pubblica illuminazione, finanziato con risorse di bilancio comunale per 1,5 milioni di euro, già in fase di gara, e che dovrebbe vedere il suo avvio entro i prossimi mesi.