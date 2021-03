Vaccino, Figliuolo fiducioso: “nessun problema distribuzione, su 15 milioni di dosi attese ne arriveranno 14”

26 Marzo 2021 16:56

Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, fa chiarezza sulla distribuzione dei vaccini: sulle 15 milioni di dosi attese ne arriveranno 14

Francesco Paolo Figliuolo si è recato, in data odierna, in Calabria per effettuare un personale sopralluogo nella Regione e controllare lo stato e l’avanzamento del piano vaccinale. Rispondendo alle domande dei media presenti, il commissario per l’emergenza Covid si è detto fiducioso sul buono stato della campagna vaccinale in Italia. Figliuolo non ha evidenziato alcuna criticità rispetto alle aspettative presenti: “non c’è nessun problema di distribuzione. I vaccini arrivano: questo mese sono arrivate 7,2 milioni di dosi. Siamo in linea con le aspettative perchè era previsto che finora arrivassero 15,690 milioni di vaccini e chiudiamo a 14,2 milioni, che però è sopra la stima iniziale di perdite che era di 13,5 milioni. Dal prossimo mese incrementeremo l’arrivo dei vaccini“.