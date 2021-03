Vaccino, carenze seconda dose per gli over 80. Figliuolo fa chiarezza: “forniture arrivate all’istante”

26 Marzo 2021 16:40

Il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, fa chiarezza sulle forniture di vaccino: nessuna carenza per la seconda dose agli over 80

Nella giornata odierna, Francesco Paolo Figliuolo ha fatto tappa in Calabria per controllare di persona l’andamento del piano vaccinale e le eventuali criticità della Regione. Il commissario per l’emergenza Covid ha inoltre risposto alle domande dei giornalisti in merito allo stato delle vaccinazioni. Figliuolo ha fatto chiarezza sui dubbi riguardanti la carenza di scorte per somministrare la seconda dose di vaccino agli over 80, dichiarando: “la seconda dose per gli anziani c’è. La struttura commissariale fa il bilanciamento. Una volta che i sensori del territorio, la protezione civile, i sindaci, il presidente di Regione, me lo hanno chiesto le dosi, a supplire eventuali carenze di programmazione per la seconda somministrazione, sono arrivate in maniera istantanea“.