11 Marzo 2021 15:37

Anche la Danimarca, dopo Norvegia ed Islanda, ha deciso di non utilizzare le dosi del vaccino AstraZeneca nonostante le rassicurazioni dell’EMA

Crescono sospetti e timori riguardanti i possibili effetti collaterali del vaccino AstraZeneca. Dopo le decisioni drastiche di Norvegia e Islanda, anche la Danimarca ha deciso di sospendere, in via precauzionale, l’uso delle dosi del vaccino a causa dei timori della formazione di coaguli di sangue in seguito alla somministrazione. Caduti nel vuoto gli appelli e le rassicurazioni sulla sicurezza del farmaco da parte dell’Agenzia europea del farmaco (EMA) e del produttore stesso del vaccino.