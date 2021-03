Vaccino AstraZeneca, a Napoli non si presenta il 60% dei convocati

21 Marzo 2021 22:45

Bassa l’affluenza nel centro vaccinale della Stazione Marittima di Napoli per i convocati della categoria personale scolastico e universitario, alla quale è destinato il vaccino AstraZeneca. Oggi si sono presentati in 339 su 840 convocati (il 40,36%): dei 339 presenti, in 312 hanno ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca, agli altri 27 è stato somministrato il vaccino Pfizer per patologie incompatibili con AstraZeneca.

Sempre oggi, sono stati poco più della metà i convocati delle forze dell’ordine che si sono presentati per il vaccino, 138 su 264 (52,27%); 115 le dosi AstraZeneca somministrate, 23 i vaccini Pfizer, anche in questo caso per patologie incompatibili con AstraZeneca.

Nettamente meglio è andata nell’altro centro vaccinale realizzato dalla Asl Napoli 1 all’interno della Mostra d’Oltremare, polo fieristico del quartiere Fuorigrotta, dove sono stati convocati ultra 80enni per la seconda dose e pazienti fragili per la prima dose. Si sono presentati, e sono stati vaccinati, 131 dei 135 ultra 80enni convocati (97,04%) e 743 dei 823 pazienti “fragili” convocati (90,28%).