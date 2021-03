Vaccini, anche La Strada e Riabitare Reggio alzano la voce: “Sistema fallace e disorganizzato, Asp e Regione Calabria dimostrano incapacità”

6 Marzo 2021 10:37

La Strada e Riabitare Reggio con Saverio Pazzano: “Nessuna organizzazione nel piano vaccini, intervenire urgentemente”

Anche La Strada e Riabitare Reggio alzano la voce in merito alla disorganizzazione sul tema vaccini nel nostro territorio: “È passata oltre una settimana da quando per la prima volta abbiamo segnalato la situazione emergenziale e di caos legata alla somministrazione del vaccino anti COVID alle persone ultraottantenni residenti nel nostro Comune – si legge in una nota stampa congiunta – Con una lettera aperta rivolta alle autorità competenti, avevamo in quell’occasione evidenziato le principali criticità del sistema e suggerito alcune soluzioni. Abbiamo poi continuato a monitorare la situazione e oggi constatiamo con rammarico che nulla è cambiato”.

Il dito viene puntato contro la disorganizzazione e incapacità di gestione della situazione: “L’assoluta mancanza di organizzazione continua a regnare sovrana – prosegue la nota – costringendo decine e decine di persone, molte delle quali in condizioni precarie di salute o con disabilità, a lunghe code, assembramenti e attese estenuanti. L’impegno costante del personale medico e volontario non riesce a colmare le lacune di un sistema fallace, disorganizzato e farraginoso, che dimostra ancora una volta l’incapacità, da parte di ASP e Regione Calabria, di svolgere la propria funzione principale: prendersi cura della popolazione, tutelandone la salute. A farne le spese, come sempre, sono le persone più fragili, che vedono di fatto negato il proprio diritto ad un accesso agevole alle cure”.

E poi si passa alle possibili soluzioni per risolvere il problema: “Lanciamo nuovamente l’allarme e ribadiamo le soluzioni già proposte, nella speranza che la nostra denuncia trovi finalmente ascolto. Occorre: