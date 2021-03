Vaccini, Speranza: “Figliuolo e Curcio venerdì saranno in Calabria”

24 Marzo 2021 16:04

Calabria: Speranza ha inoltre ricordato che nel Recovery Plan sono previsti 7 miliardi di stanziamenti per invertire la tendenza ad un impoverimento dei servizi sul territorio

“Oggi il commissario Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio mi hanno confermato che venerdì saranno in Calabria per portare l’attenzione del Governo centrale alla campagna di vaccinazione nella regione”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in risposta alle interrogazioni dei deputati alla Camera. Speranza ha inoltre ricordato che nel Recovery Plan sono previsti 7 miliardi di stanziamenti per invertire la tendenza ad un impoverimento dei servizi sul territorio. “Bisogna – ha concluso – rivedere il Dm 70 perché c’è stato un errore riorganizzare la rete ospedaliera senza riorganizzare quella territoriale”.