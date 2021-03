Vaccini, sabato il commissario Figliuolo farà tappa a Messina

25 Marzo 2021 11:24

Vaccini, il commissario nazionale per l’emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo farà tappa a Messina nella giornata di sabato

Venerdì in Calabria e sabato a Messina. Il commissario nazionale per l’emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo, che da qualche settimana ha sostituito l’uscente Arcuri, farà tappa anche nella città peloritana dopo il sopralluogo nella punta dello stivale previsto per domani, come annunciato ieri dal ministro Speranza. Domani mattina sarà a Cosenza e nel pomeriggio a Catanzaro e Taurianova, mentre sabato alle 12 sarà a Messina e alle 16 a Catania. Figliuolo molto probabilmente andrà a visionare l’hub della Fiera, da considerare il cuore della campagna vaccinale della città dello Stretto, e incontrerà le autorità locali per fare il punto della situazione.