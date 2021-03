Reggio Calabria: Eduardo Lamberti Castronuovo mette nuovamente a disposizione i locali del “De Blasi” ed il personale per la vaccinazione anche a domicilio

9 Marzo 2021 12:55

Coronavirus a Reggio Calabria: Eduardo Lamberti Castronuovo mette a disposizione i locali del “De Blasi” ed il personale per la vaccinazione. Lettera a Draghi, Speranza, Falcomatà, Spirlì e Asp

“Per venire alle esigenze della popolazione desideriamo rinnovare l’offerta, già presentata al direttore dell’Asp 5 di Reggio Calabria, di una serie di ambulatori nonchè del persone medico e infermieristico necessario per la vaccinazione a titolo gratuito”. E’ quanto scrive in una nuova lettera il direttore sanitario, dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, il quale si lamenta della “mancata risposta” al presidente Draghi, al presidente Spirlì, al Ministro Speranza, al dott. Bevere, al Prefetto Mariani, al sindaco Falcomatà, al dott. Giuffrida. Nella missiva si manifesta “la disponibilità di vaccinare i pazienti a domicilio senza onere per la parte pubblica”.