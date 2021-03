Vaccini a Messina: all’Hub in Fiera atteso questa mattina l’arrivo del Commissario Figliuolo

27 Marzo 2021 09:40

Il generale Figliuolo si assicurerà che la campagna vaccinale a Messina procede in maniera organizzata, poi si sposterà a Catania nel pomeriggio

Il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, oggi fa visita in Sicilia per controllare il sistema di organizzazione gli Hub vaccinali. Prima alle 10.30 sarà da sua eccellenza il prefetto in Prefettura, poi la giornata prevede alle 11 una visita alla Fiera di Messina e alle 16 all’Hub realizzato a Catania nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena. Saranno presenti all’incontro anche l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, il commissario dell’Ufficio Covid-19 di Messina Alberto Firenze e il direttore generale f.f. dell’ASP Messina Bernardo Alagna.

Lunedì inoltre dovrebbero essere consegnate nell’Isola in totale 170 mila dosi di cui 7 e tra il 29 marzo e il 3 aprile se ne attendono ben 100 mila di AstraZeneca, a queste si aggiungono circa 25 mila dosi di Moderna già disponibili. La Regione intanto, secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute, ha quasi raggiunto 720 mila persone vaccinate: 221 mila le dosi somministrate agli operatori sanitari (ovvero alla quasi totalità dei 140mila operatori sanitari individuati nella fase 1), gli over 80 vaccinati sono poco più di 155mila, quasi tutti hanno avuto la prima dose e aspettano la seconda. Anche il personale scolastico è stato quasi interamente coperto con oltre 67mila vaccinazioni.