Vaccini e fake news, il report che indica i 12 influencer che diffondono il 65% di tutte le notizie false sui social

26 Marzo 2021 13:15

Vaccini e fake news, pubblicato il report che indica i nomi dei 12 influencer che creano e diffondono il 65% di tutte le notizie false sui social

Da un anno a questa parte il Coronavirus, la pandemia e i vaccini hanno polarizzato le tematiche dell’informazione di tutto il mondo. Giornali, tv e siti web non fanno altro che parlare di Covid, influencer con non precisate conoscenze in ambito medico si adoperano a dare consigli attraverso i social, molti aumentano le file dei no-vax e dei complottisti. In tale bombardamento mediatico, le fake news trovano terreno fertile aumentando la disinformazione su un argomento delicato e la paura insita nelle persone. Un report realizzato dal Center Fort Countering Digital Hate e dall’Anti-Vax Watch si è occupato di individuare i ‘Disinformation Twelve‘, i 12 influencer della comunità no-vax responsabili del 65% di tutti i post e tweet condivisi su Facebook e Twitter sui temi cari ai negazionisti: in pratica, un ristretto numero di persone che contribuisce a condividere oltre la metà di tutte le bufale presenti sul tema vaccini. Il report è stato analizzato prendendo in considerazione 800.000 contenuti social tra il 1° febbraio e il 16 marzo. Per il solo Facebook, queste 12 persone rappresentano i 3/4 del totale delle notizie anti-vax.

Tra i volti noti sono presenti Joseph Mercola, promotore della medicina alternativa nonchè creatore di un business online legato alla vendita di integratori alimentari, spacciati ultimamente come cura del Covid. Importante anche il nome di Robert F. Kennedy Jr., nipote dell’ex presidente USA e convinto anti-vaccinista: a causa della sua intensa attività social, Instagram gli ha bannato il profilo in maniera permanente lo scorso febbraio, mentre restano ancora attivi i suoi canali Facebook e Twitter.

Di seguito la lista dei 12 influencer in questione: