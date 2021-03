Vaccini anti Covid, da oggi attivo il servizio di prenotazione online: ecco come iscriversi

17 Marzo 2021 15:14

Dalle ore 16 sul portale del Governo sarà utilizzabile la pagina dedicata alle prenotazioni: servirà registrarsi per essere inseriti nella lista

A partire dalle 16 di oggi sarà attivo il servizio di prenotazione per la somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2, destinata, al momento, alle categorie di priorità individuate nel Piano nazionale di vaccinazione. Le prenotazioni, saranno consentite in rapporto alle dosi di vaccini allo stato disponibili, in conseguenza della momentanea sospensione, disposta dalle Autorità europee e nazionali competenti, all’utilizzo del vaccino prodotto da AstraZeneca. La piattaforma online dove effettuare le prenotazioni è raggiungibile tramite questo indirizzo http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. L’utente che effettuerà la prenotazione dovrà tenere a portata di mano la tessera sanitaria con il codice fiscale e il telefono cellulare. Al termine della registrazione si riceverà un messaggio di conferma.