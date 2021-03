Vaccini in Calabria, mille dosi dirottate da Vibo Valentia a Reggio Calabria: protesta dei sindaci

10 Marzo 2021 13:04

Diventa incandescente l’emergenza vaccini in Calabria. Dopo il caos scoppiato a Reggio Calabria con anziani assembrati e dosi finite, oltre mille vaccini sono stati dirottati dalla Regione Calabria da Vibo Valentia a Reggio Calabria. La reazione è stata immediata. Il Sindaco di Vibo e Presidente della Conferenza dei Sindaci Maria Limardo ha convocato in via straordinaria ed urgente l’Assemblea dei Sindaci per oggi pomeriggio innanzi alla sede dell’azienda Sanitaria Provinciale non appena ha saputo dell’ordine di servizio notificato al Commissario straordinario per la riconsegna dei vaccini già consegnati.