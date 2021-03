Vaccini in Calabria, riprendono le somministrazioni con AstraZeneca: utilizzato il 66,18% delle dosi, DATI e GRAFICI

19 Marzo 2021 17:00

Secondo i dati aggiornati alle 16.22 del 19 marzo 2021 nella Regione Calabria sono state inoculate 188.911 dosi delle 285.460 a disposizione

Riprende la vaccinazione con AstraZeneca anche in Calabria. Dopo l’ok di Ema, la notizia è stata appresa dalle aziende sanitarie italiane che hanno potuto dunque ritornare a pieno ritmo a somministrare le dosi ai propri pazienti. Secondo i dati aggiornati alle 16.22 del 19 marzo 2021 sono state inoculate 188.911 dosi delle 285.460 a disposizione (ovvero il 66,18%). Ecco di seguito i dettagli:

72.914 Operatori sanitari e OSS

Operatori sanitari e OSS 43.645 Over 80

Over 80 43.579 Personale non sanitario

Personale non sanitario 14.705 Ospiti RSA

Ospiti RSA 10.249 Forze armate

Forze armate 3.819 Personale scolastico

Le persone comunque che hanno già sostenuto il richiamo (con 2ª dose) sono 55.023 (2,90% della popolazione in Calabria), mentre 78.865 sono in attesa della seconda somministrazione (4,16%).

“La vaccinazione con AstraZeneca è ripartita alle ore 15 di oggi. La dichiarazione dell’Ema deve tranquillizzare gli italiani e i calabresi”. È quanto dichiara il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, dopo la revoca del provvedimento di divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca, disposta dall’Agenzia italiana del farmaco – e trasmessa alle Regioni con una circolare ministeriale – dopo la valutazione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). “AstraZeneca – spiega Spirlì – ha superato tutti i controlli già ai tempi della prima autorizzazione da parte di Ema e Aifa, per cui non avevamo dubbi sulla qualità e sull’efficacia di questo vaccino”.

“Pertanto – dice ancora il presidente della Regione – , chiedo alle categorie che sono già inserite nelle linee guida del ministero della Salute di affidarsi con serenità d’animo, speranza e sicurezza ai vaccini a nostra disposizione, qualunque siano. Possiamo stare tranquilli anche perché i casi di intolleranza o reazione non sono assolutamente riconducibili, a detta degli studiosi, alla inoculazione dei vaccini stessi. Per cui, riprendiamo a vaccinarci: è l’unica arma che abbiamo contro il virus, in questo momento”. “Credo che tutti quelli che possono già riceverlo in queste ore – conclude Spirlì – , non debbano farne a meno, e mi auguro che, presto, possano farlo in tanti, per arrivare, entro quest’estate, a garantirlo a tutti. Perciò, bando alle polemiche e fiducia massima nei vaccini”.