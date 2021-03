30 Marzo 2021 16:42

L’Austria minaccia di bloccare 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer per i Paesi dell’Unione Europea

E’ sempre più caos vaccini in Europa. L’Austria minaccia, infatti, di bloccare 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer per i Paesi dell’Unione, per il quarto trimestre, se non otterrà una consegna più massiccia dei 10 milioni di dosi che verranno anticipati dal lotto tra aprile e giugno, e che in parte dovranno andare ai Paesi più bisognosi, secondo quanto emerso dal summit dei leader Ue. Lo si apprende da più fonti diplomatiche europee a Bruxelles.