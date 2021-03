11 Marzo 2021 13:12

Vaccini, AstraZeneca risponde dopo lo stop della somministrazione in Danimarca

“La sicurezza del vaccino” contro Covid-19 “è stata ampiamente studiata nei trial clinici di fase 3 e i dati sottoposti a peer-review confermano che il vaccino è generalmente ben tollerato“. Lo afferma AstraZeneca, in una nota, dopo lo stop della somministrazione del suo vaccino in Danimarca per il rischio di effetti collaterali potenzialmente seri.