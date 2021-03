Vaccinazione anti-covid in Calabria, in arrivo team di supporto

11 Marzo 2021 18:35

Vaccini in Calabria, la decisione è stata presa nel corso della Conferenza Stato-Regioni. Spirlì: “Campagna sarà ottimizzata”

Un team composto da personale della Difesa e della Protezione civile nazionale sarà inviato in Calabria per affiancare la Regione nella campagna vaccinale già pianificata. Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha concordato l’intervento del team a seguito dei colloqui avvenuti nel corso della conferenza Stato-Regioni di oggi con il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, d’intesa con il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

“Il gruppo di aiuto, da me richiesto con forza – commenta il presidente Spirlì –, arriverà in Calabria nei prossimi giorni e ci permetterà di ottimizzare la campagna vaccinale anti-Covid. I calabresi non meritano i ritardi che si sono accumulati proprio nel momento in cui la tutela della loro salute deve essere al primo posto. Mi auguro di continuare a rendermi utile per la gente di Calabria fino all’ultimo giorno del mio mandato”.