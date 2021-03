Scontro USA-Russia, Joe Biden attacca: “Putin killer, pagherà interferenze nelle elezioni americane”

17 Marzo 2021 16:38

Scontro fra USA e Russia, dichiarazioni durissime del presidente Joe Biden che attacca Vladimir Putin apostrofandolo come ‘killer’

“Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?“. È iniziato tutto da questa domanda, rivolta da George Stephanopoulos della Abc nei confronti di Joe Biden. Il presidente USA, conosciuto fin qui al grande pubblico per i suoi toni pacati in netta contrapposizione con il trambusto arrogante del suo predecessore Trump, questa volta non ha usato mezze misure: “Lo penso“, la netta risposta seguita dalla promessa che il leader del Cremlino “pagherà un prezzo” per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020.

Le parole di Joe Biden arrivano all’indomani del rapporto dell’intelligence USA, secondo il quale Putin tentò di influenzare le elezioni americane del 2020 in favore di Donald Trump. Biden per altro, a fine gennaio aveva ammonito Putin su una possibile risposta americana per le interferenze nel voto. “Abbiamo avuto una lunga conversazione, lui ed io. Lo conosco relativamente bene – ha raaccontato il presidente USA – Io conosco te e tu conosci me. Se stabilisco che è successo, sii preparato“.

Il Fondo anti-Corruzione di Navalny, oppositore politico di Vladimir Putin avvelenato in circostanze misteriorse e successivamente arrestato, appoggia Biden attraverso Twitter: “Biden senza ombra di dubbio chiama Putin ‘un assassino’. Perché è veramente così. Per qualcuno sarà difficile accettarlo ma il presidente della Russia è un assassino. A tutti quelli che dubitano, fategli vedere il nostro video su come Vladimir Putin ha cercato di uccidere Alexey Navalny“.

Dura la replica di Mosca. Secondo quanto riporta Ria Novosti, ilpresidente della Duma, Viaceslav Volodin, ha affermato che: “gli attacchi contro Putin sono attacchi contro il nostro Paese. Biden con la sua dichiarazione ha offeso i cittadini del nostro Paese, è un’isteria causata dall’impotenza. Putin è il nostro presidente e gli attacchi contro di lui sono attacchi contro il nostro Paese“.