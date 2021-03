L’Università di Messina si classifica tra le prime 450 università al mondo per gli studi in medicina

10 Marzo 2021 15:46

L’Ateneo di Messina conferma un ottimo risultato anche per il QS World University Ranking, dove si classifica per la prima volta tra le migliori università al mondo per gli studi e la ricerca in Medicina. Il risultato, confortevole anche rispetto al posizionamento degli altri atenei italiani (l’Università si classifica 17° tra quelle in classifica), è preludio di ulteriori piazzamento sul ranking generale in uscita nel prossimo Giugno. “Il nostro impegno – ha dichiarato il Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea – è costante. Ho sempre ripetuto, da quando mi sono insediato che con passione lavoriamo ogni giorno per potenziare la ricerca e la didattica. Lo sforzo compiuto da tutta la Comunità Accademica è stato notevole ed i risultati raggiunti ci fanno sperare che quelli futuri saranno ancora migliori. Ci abbiamo creduto fin dall’inizio e, nonostante le difficoltà di lavorare durante un’emergenza pandemica che ci ha messo a dura prova, sappiamo che abbiamo le professionalità e gli stimoli giusti per ben figurare in Italia e nel mondo. Piccoli passi abbiamo compiuto e altri ne faremo sempre con umiltà ma con consapevolezza” . UniMe, continua quindi a guadagnare spazio tra le Università più prestigiose, come si ricorderà lo scorso anno l’Ateneo aveva fatto ingresso nel ranking di Times Higher Education nella fascia 501-600 su oltre 1500 università pubblicate e circa 4000 valutate. UniMe, inoltre, nella classifica inglese, con riferimento a dati del 2019, era stata 461esima per la qualità della sua ricerca (miglior indicatore) e 27esima tra le italiane tra le 49 pubblicate e oltre 70 valutate.