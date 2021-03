Università Mediterranea Reggio Calabria, perchè i rappresentanti degli studenti hanno priorità nei vaccini? La segnalazione di una studentessa indignata

12 Marzo 2021 12:43

Il piano vaccinale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria dà la priorità ai rappresentanti degli studenti: la segnalazione di una lettrice indignata

Nuove polemiche in merito alla campagna vaccinale in corso di svolgimento a Reggio Calabria. Questa volta a fare discutere è l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e l’ordine previsto per la somministrazione delle dosi che verrà effettuata a partire da lunedì 15 marzo. Nel comunicato infatti, la prima categoria in ordine di priorità riguarda i rappresentanti del Consiglio degli Studenti, seguiti poi dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, professori, ricercatori, professori a contratto, assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca, borsisti di ricerca, rappresentanti esterni negli organi di Ateneo, personale delle mense e del servizio manutenzione. Alcuni studenti non hanno visto come una sorta di ‘privilegio’ inserire, per altro come prima categoria, i rappresentanti del Consiglio degli Studenti.

Una nostra lettrice, che si definisce ‘studentessa indignata‘, ha segnalato la questione a StrettoWeb dichiarando: “mi chiedo, e non sono assolutamente l’unica, a quale categoria vulnerabile appartengono i rappresentanti degli studenti: non mi risulta che loro abbiano, fortunatamente, gravi problemi tali da renderli i primi ad essere vaccinati. Gradirei una risposta che giustifichi questa urgenza nel voler vaccinare prima loro rispetto ai docenti, ad esempio, che ingenuamente credevo essere la classe più a rischio. Voglio sperare che sia solo stato un errore di battitura e che venga presto pubblicato l’articolo corretto, considerando i rappresentanti allo stesso livello di noi normali studentesse e studenti universitari“.

Università Mediterranea Reggio Calabria: il comunicato pubblicato sul sito

Piano vaccinale COVID-19 per il personale universitario – Avvio attività.