Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Aspromonte diventa protagonista: il Dipartimento di Agraria lancia l’iniziativa per la Giornata Internazionale delle Foreste [VIDEO]

20 Marzo 2021 12:44

Il messaggio dei ricercatori del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste. Per questa importante data, hanno voluto consegnare un messaggio per evidenziare l’importanza degli ecosistemi forestali per il mantenimento degli equilibri naturali e per la sostenibilità ecologica ed economica del pianeta. È stato fatto del luogo in cui la Foresta costituisce il simbolo della natura in Europa e nel Mediterraneo: l’Aspromonte.