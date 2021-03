Unieuro Reggio Calabria si conferma una garanzia, la testimonianza di una cliente: “isola felice della legalità, vado a colpo sicuro grazie alla professionalità dei dipendenti”

22 Marzo 2021 17:23

La cliente di Unieuro Reggio Calabria ha raccontato di essere ormai affezionata e di recarsi al punto vendita per qualsiasi esigenza: qualità, professionalità e legalità sono gli aspetti che l’hanno convinta a non cambiare

Ha scoperto Unieuro e da quella volta non ha più smesso di rifornirsi in quello store. E’ capitato ad una cittadina di Reggio Calabria che, intercettata ai nostri microfoni ha raccontato la sua esperienza. La donna ha raccontato di essere ormai una cliente affezionata e di recarsi al negozio situato sul Viale La Boccetta per qualsiasi esigenza. Articoli di elettronica, ma non solo, la giovane ha trovato qualità e professionalità del personale, oltre al pieno rispetto delle norme e della legalità, che non sempre sono aspetti scontati. Anzi, oggi la questione assume molto più valore e spiega il perché: “mi è capitato di acquistare un frigorifero e loro hanno provveduto allo smaltimento. Mi è successo anche con un televisore guasto e che non usavo più. Questo è un vantaggio garantito dalle aziende a norma, che sicuramente non tutti conoscono. Infatti, molto spesso vediamo rifiuti ingombranti in strada, questi creano un enorme danno ambientale, ma sapere che ci sono attività come quella di Unieuro che rispettano le regole e offrono questo servizio mi rende più tranquilla. Vorrei che tutti potessero aprire gli occhi, perché credo che Unieuro sia davvero come un’isola felice della legalità.”.

Legalità, dunque, ma come detto anche qualità dei prodotti con la fornitura delle migliori marche sul mercato e tanta professionalità da parte del personale. “Quando devo fare acquisti di elettronica mi rivolgo a loro perché trovo un personale qualificato, gentile e professionale, che riesce a mettermi a mio agio al momento dell’acquisto – sottolinea la giovane cliente – . Posso scegliere sempre da vasta gamma di articoli di marche importanti e in tranquillità e grazie all’assistenza dei dipendenti riesco a scegliere sempre ciò che mi serve e che meglio si adatta alle mie esigenze. Sembrerà strano per alcuni, ma quando mi reco allo store mi trovo davvero tranquilla. Insomma, so di andare a colpo sicuro, sono molto soddisfatta e meglio non potrei assolutamente chiedere”.