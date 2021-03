Trasversale delle Serre: Anas incontra i sindaci di Gagliato e Satriano [FOTO]

4 Marzo 2021 21:00

Trasversale delle Serre: Anas incontra i sindaci di Gagliato e Satriano. Incontro finalizzato a condividere e accogliere proposte progettuali

Continua il confronto tra Anas e gli Enti Locali per la condivisione dei progetti relativi al completamento dei lotti della Trasversale delle Serre. L’interlocuzione avviata da Anas con i rappresentanti territoriali ha come obiettivo quello di condividere le proposte progettuali, accogliere ulteriori pareri e sciogliere eventuali dubbi e perplessità, nel tentativo di individuare delle soluzioni che possano ricevere il massimo consenso possibile sul territorio prima di sviluppare il progetto definitivo. All’incontro, tenutosi oggi presso il Comune di Satriano erano presenti alcuni rappresentanti Anas tra cui il Responsabile Nuove Opere della Struttura Territoriale Calabria Silvio Canalella, il Sindaco del comune di Satriano Massimo Chiaravalloti, il Sindaco del comune di Gagliato Salvatore Sinopoli, oltre ai tecnici comunali. Tutti i soggetti interessati hanno espresso parere favorevole alle ipotesi progettuali relative al tratto Gagliato Soverato, proponendo l’approfondimento di alcune questioni tecniche che verranno affrontate nei prossimi giorni dai Responsabili Anas. L’intervento, nel dettaglio, prevede la realizzazione di un primo tratto stradale in nuova sede per una lunghezza di circa 2,8 km, dallo svincolo di Gagliato verso la costa jonica. Le nuove opere previste sono 3 viadotti, 1 galleria naturale e 2 gallerie artificiali oltre a muri e paratie, tra i comuni di Gagliato, Petrizzi, Satriano, Soverato e Davoli. Nell’ottica della proficua collaborazione che intercorre tra Anas e le Amministrazioni Locali, verranno presentati nel dettaglio e pubblicamente, i singoli interventi che, rispetto alle ipotesi progettuali precedenti, consentiranno un contenimento dei costi e la riduzione degli impatti paesaggistico e ambientale.