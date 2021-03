Tragedia in casa Cavese, il Covid si porta via il vice allenatore Antonio Vanacore: aveva giocato anche in Calabria

16 Marzo 2021 16:49

Un vero e proprio dramma ha colpito la Cavese nelle ultime ore: il Covid si porta via il vice allenatore Antonio Vanacore, aveva giocato anche in Calabria

Una tragedia immane ha colpito nelle ultime ore la Cavese: è morto infatti l’allenatore 45enne Antonio Vanacore, vice del tecnico Campilongo, dopo una battaglia contro il Coronavirus che aveva portato a dei peggioramenti negli ultimi giorni. A darne notizia è lo stesso club campano: “La Cavese 1919 – si legge – comunica con immenso dolore, la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore. Alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza della società, della squadra e di tutto il popolo Aquilotto. Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile”.

Prima di passare in panchina, Vanacore aveva totalizzato quasi 500 presenze da calciatore, militando anche in Calabria, con le maglie di Catanzaro e Castrovillari. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di tantissimi club, per dimostrare vicinanza alla famiglia.