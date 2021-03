Toto8: due vittorie di quasi 2000 euro centrate a Cetraro e Città di Castello

22 Marzo 2021 12:42

Un 25enne di Cetraro (CS) e un 52enne di Città di Castello (PG) hanno centrato gli 8 pronostici, vincendo ognuno 888 euro, per un montepremi totale di 1.776 €

Arrivano dal centro e sud Italia i due vincitori dell’ultimo appuntamento di TOTO8, lo speciale gioco a pronostici gratuito di 888sport.it in cui gli utenti devono indovinare l’«1X2» di 8 partite proposte dal bookmaker sulla Serie A e altri campionati europei. Un 25enne di Cetraro (CS) e un 52enne di Città di Castello (PG) hanno centrato gli 8 pronostici, vincendo ognuno 888 euro, per un montepremi totale di 1.776 €. Diversi incontri tra quelli giocati sono stati decisi nel finale, come la trasferta del Bologna a Crotone, terminata con un segno «2» grazie alla rete di Skov Olsen all’84, o come il 3-3 tra West Ham e Arsenal, arrivato all’82’ grazie ad Alexandre Lacazette.