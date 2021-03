Tlc: Giorgetti su rete unica, ‘sono contro i monopoli

19 Marzo 2021 14:07

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Io sono contro i monopoli. Non portano né efficienza né convenienza per i consumatori. Quindi i monopoli non vanno bene. Non vanno bene se sono privati, potrebbero andare bene se sono pubblici se c’è parità di accesso e di concorrenza per tutti i soggetti”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti al termine dell’incontro al Mise con il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire rispondendo a una domanda sula rete unica. “Credo che la politica industriale italiana deve avere una posizione chiara”, aggiunge Giorgetti.