Tiro con l’arco, campionati regionali: Arcieri Club Lido primi nel medagliere

4 Marzo 2021 10:46

Arcieri Club Lido primi nel medagliere dei campionati regionali di tiro con l’arco

Con il campionato regionale indoor de weekend appena trascorso si conclude la stagione indoor calabrese, come ormai copione sportivo regionale impone primi nel medagliere gli Arcieri Club Lido del Presidente Messina.

Dopo l’assenza di partecipazione negli ultimi anni del team del quartiere lido di Catanzaro ai campionati regionali indoor, quest’anno, al solo fine di partecipare a gare locali, visto che la Calabria aveva annullato quasi tutte le competizioni per il 2020 quand’anche si potessero realizzare, decide di partecipare con un buon numero di arcieri alla competizione.

Cambiata la location, cambiato il team organizzatore dell’evento, il risultato finale è storia sportiva nota, primi nel medagliere dell’evento. Oro nell’olimpico maschile allievi per Poerio Piterà Francesco, Oro nel compound master maschile per Messina Giuseppe, oro nel compound junior femminile per Valentino Elena, oro nel compound allieve per Chiarella Vittoria Veneta, Oro nel compound Ragazze Femminili per Poerio Piterà Anastasia, Oro nell’arco Nudo Master maschile per Poerio Piterà Edoardo, e oro negli assoluti agli scontri diretti per Francesco Poerio Piterà. Seguono i podi d’argento con Caroleo Alessandro nell’olimpico allievi, Poerio Piterà Anastasia nell’olimpico ragazze, Caroleo Roberta nel compound ragazze, e Poerio piterà Edoardo negli assoluti arco nudo. La medaglia di Bronzo va a Giglio Stefano nell’olimpico senior maschile, Caroleo Roberta nell’olimpico ragazze, Chiricò Rosanna nel Compound Senior femminile e Valentino Elena negli assoluti del compound Femminile. Chiude un argento nel compound master fuori classifica per Poerio Piterà Edoardo nel compound master maschile.

Ottimo risultato, commentano i vertici societari per il team, considerate le difficoltà per gli allenamenti e il periodo di stop dovuto alla pandemia, non si può che essere soddisfatti per la prestazione dei nostri arcieri. Gli impegni in programma sono tanti, commenta lo staff dirigenziale, ma nonostante tutto cercheremo sempre di essere presenti sui campi gara, segno che la nostra società è una solida realtà sportiva nello scenario Fitarco Calabria. Alla manifestazione regionale abbiamo partecipato in gran numero, sottolineano i tecnici societari, per far ripartire i nostri ragazzi e i nostri atleti, con un impegno particolare rivolto alle classi giovanili. Il nostro prossimo impegno come società sarà l’organizzazione della gara doppio 70 round 50 compound di Aprile nel campo di tiro due mari di Settingiano.