Tennistavolo, riprende il cammino della Top Spin Messina: domani l’anticipo a Prato

23 Marzo 2021 11:50

Tennistavolo, Top Spin Messina: domani riprende il campionato, si gioca a Prato nell’anticipo

Settimana densa di impegni per la Top Spin Messina Fontalba. Domani (mercoledì 24 marzo) la squadra allenata da Wang Hong Liang riprenderà il suo cammino in campionato affrontando in trasferta Il Circolo Prato 2010. L’anticipo della settima giornata di Serie A1 di tennistavolo maschile avrà inizio alle ore 20.45 presso la Palestra delle Badie.

Dopo il rinvio al 5 maggio della sfida con l’Apuania Carrara e l’osservazione del turno di riposo previsto dal calendario, la Top Spin vuole allungare in Toscana la sua striscia di successi. Quattro vittorie in altrettante partite, fin qui, per João Monteiro, Andrea Landrieu, Marco Rech Daldosso e Jordy Piccolin che puntano a confermarsi in vetta alla graduatoria, occupata al momento con 10 punti dalla Marcozzi Cagliari che ha però disputato tre gare in più. Il Circolo Prato 2010, che sabato si è imposto per 4-1 a Torino balzando al quarto posto in classifica a quota 7, può contare su quattro atleti in organico di sicuro valore: il cileno Juan Pablo Barraza Lamadrid, John Michael Oyebode e Paolo Bisi, rispettivamente numero 7 e 10 nelle classifiche italiane individuali, e Carlos Caballero, numero 4 di Spagna, guidati dal tecnico Michael Oyebode.

Subito dopo l’appuntamento di Prato, la Top Spin Messina Fontalba partirà alla volta della Croazia per disputare il primo turno di Europe Cup. Lo storico esordio sul palcoscenico continentale, atteso da mesi, avverrà a Varaždin, località vicino Zagabria. Si giocherà per il gruppo D, rimasto con sole tre squadre dopo la rinuncia del Clube Desportivo Sao Roque. Sabato 27 marzo la Top Spin sfiderà i padroni di casa dell’STK Starr Croatia, mentre domenica 28 l’avversario sarà il Pte Peac Kalo-Meh. Sabato è previsto anche il confronto tra croati e ungheresi. Si qualificheranno alla fase successiva della competizione le prime due classificate. (Messina, 23 marzo 2021)

Il programma della settima giornata di Serie A1:

Marcozzi Cagliari-TT Vigevano Sport 4-0 (già giocata)

24/3 ore 20.45 Il Circolo Prato 2010-Top Spin Messina Fontalba

27/3 ore 17 Tennistavolo Norbello-Apuania Carrara

27/3 ore 18.30 Reggio Emilia Ferval-A4 Verzuolo Tonoli Scotta

27/3 ore 19 Cus Torino-Sant’Espedito Napoli

Riposa: Aon Milano Sport

Classifica:

Marcozzi Cagliari 10 punti (7)

Top Spin Messina Fontalba 8 (4)

A4 Verzuolo Tonoli Scotta 8 (6)

Tennistavolo Norbello 7 (6)

Il Circolo Prato 2010 7 (5)

Apuania Carrara 6 (3)

TT Reggio Emilia Ferval 6 (6)

Aon Milano Sport 4 (5)

Sant’Espedito Napoli 2 (5)

TT Vigevano Sport 0 (6)

Cus Torino 0 (5)

*tra parentesi le partite giocate