Tennistavolo Casper Reggio Calabria, seconda vittoria consecutiva: battuta per 5-1 TT Ennio Cristofaro di Casamassima

Altra vittoria per la Tennistavolo Casper Reggio Calabria: battuta per 5-1 TT Ennio Cristofaro di Casamassima

Secondo successo consecutivo in campionato per l’ASD Tennistavolo Casper Reggio Calabria. Una vittoria per 5-1 contro il TT Ennio Cristofaro di Casamassima che ha consentito di agganciare l’ASD Atlantide di Vibo Valentia al secondo posto del girone I della serie B2. Oltre al punto conquistato da mister Michele D’Amico, che rappresenta ormai una garanzia, a trascinare la squadra stavolta sono stati Alessandro Vadalà e Pasquale Amodeo, conquistando due punti a testa. Ottima la prestazione anche di Arianna Creaco che, sfavorita dal sorteggio, non è riuscita a strappare il punto contro Roberto De Carolis.

La sfida si è aperta con l’incontro tra Alessandro Vadalà e Roberto De Carolis, l’atleta più quotato della squadra pugliese, e ha visto prevalere il giovane reggino per 3-0. Nel secondo incontro Michele D’Amico ha ottenuto lo stesso risultato contro Giovanni Losito, mantenendo così l’imbattibilità nel girone. Il terzo punto per il Casper è stato conquistato da Pasquale Amodeo contro Nicola Abbruzzese, sempre per 3-0. L’unico punto per la squadra di Casamassima è stato ottenuto da De Carolis su Arianna Creaco arrivando così al 3 a 1. È stato poi di nuovo il turno di Alessandro Vadalà che ha conquistato la sua seconda vittoria contro Nicola Abbruzzese. L’incontro più combattuto è stato quello tra Pasquale Amodeo e Giovanni Losito, con il pongista reggino che è riuscito a ribaltare il risultato a suo favore, dall’iniziale 2-0 al 3-2 finale. La vittoria di Amodeo su Losito ha chiuso la giornata fissando il punteggio finale sul 5-1 per la squadra reggina del presidente Brandi. Se l’attuale classifica fa ben sperare per la chiusura del campionato, le note più incoraggianti vengono dalle ottime prestazioni regalate dalla squadra, soprattutto in vista dei campionati regionali che si disputeranno a Cinquefrondi domenica prossima.