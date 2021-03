Le temperature massime di oggi nello Stretto: +16°C a Reggio Calabria e +15°C a Messina

3 Marzo 2021 21:36

Meteo: ecco le temperature massime registrate oggi, mercoledì 3 marzo, in alcune località italiane. +16°C a Reggio Calabria e +15°C a Messina

Ancora temperature miti in Italia con un’Anticiclone che ancora non molla la presa. Al Sud, in particolare, abbiamo bel tempo e sole. Nello Stretto abbiamo avuto una massima di +16°C a Reggio Calabria e +15°C a Messina.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 3 marzo 2021, in alcune località italiane: