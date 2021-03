Sud, Salvini: “c’è voglia di Lega, in Calabria chiuderemo i lavori per la SS106”

31 Marzo 2021 16:20

Le parole di Matteo Salvini durante una conferenza stampa della Lega sui progetti per il Mezzogiorno nella Sala Salvadori della Camera

“Da segretario della Lega mi sono fatto dare i dati aggiornati sugli iscritti, sui sindaci, sui consiglieri comunali, sugli amministratori locali. Non c’e’ mai stata un’adesione cosi’ forte come in questo inizio di 2021. Nonostante il Covid, nonostante la paura, nonostante le chiusure c’e’ una voglia di Lega in tutta Italia e in particolare in alcune Regioni del Sud che e’ emozionante“. Lo dice Matteo Salvini durante una conferenza stampa della Lega sui progetti per il Mezzogiorno nella Sala Salvadori della Camera. “Vediamo di tenerlo come una Bibbia sul comodino- aggiunge il segretario del Carroccio – per spulciare le cose fatte, perche’ tra progetti per il Sud, Casse per il Sud, banche per il Sud, infrastrutture per il Sud, ‘Venghino signori, venghino’, nei decenni passati sembrava il circo. Noi proponiamo meno cose ma vediamo di ‘spuntarle’ una per una. Penso sulla Statale 106 jonica in Calabria quante chiacchiere, soldi e progetti sono stati buttati via negli anni… Ecco, andare a chiudere i lavori sara’ una soddisfazione non da poco“.