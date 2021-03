25 Marzo 2021 15:25

Messina: le segreterie regionali dei sindacati FILT, UILT e UGL hanno proclamato uno sciopero del personale Blu Jet, dalle 21.00 di lunedì 29 marzo alle 21.00 di martedì 30 marzo

Le segreterie regionali dei sindacati FILT, UILT e UGL hanno proclamato uno sciopero del personale Blu Jet, dalle 21.00 di lunedì 29 marzo alle 21.00 di martedì 30 marzo 2021. Durante lo sciopero saranno effettuate le corse in fascia oraria di garanzia (6-9/18-21). Non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni.

Informazioni sul sito web www.blujetlines.it.