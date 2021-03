Lo stadio “Franco Scoglio” affidato all’Fc Messina: gestione di 99 anni, ora lavori per un totale di 142 milioni di euro!

16 Marzo 2021 14:09

Lo stadio “Franco Scoglio” di Messina è stato ufficialmente concesso al Football Club Messina, che avrà la gestione per 99 anni. E’ quanto si legge nella nota del Comune peloritano. Il club del presidente Arena, così, potrà apportare tutte le modifiche del caso atte a rendere l’impianto più moderno, per una spesa complessiva di 141 milioni 875 mila euro. Di seguito il comunicato.

“La Commissione di gara, presieduta dal dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici Antonio Amato e da due esperti tecnici e giuridici, ha concluso oggi le operazioni di gara relative all’affidamento della concessione in gestione dell’impianto sportivo “Franco Scoglio”, formulando la proposta di aggiudicazione a favore del FC Messina, con indicazione di sottoporre il rapporto concessorio a periodica revisione legata alla verifica delle condizioni economiche e dell’equilibrio economico-finanziario durante l’arco temporale di concessione in conformità alle indicazioni di cui alle linee guida ANAC n. 9 del 28/03/2018. La durata originaria della concessione, posta a base di gara, era pari a 30 anni; con l’offerta presentata dal FC Messina si prevede una durata della concessione di 99 anni rapportata agli investimenti che la società intende effettuare sulla struttura. La concessione comprendeva l’esecuzione degli interventi per la messa a norma dell’impianto e la gestione dello stadio “F. Scoglio” con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli atti di gara. Con l’offerta formulata, il FC Messina ha proposto una serie di investimenti per il cui rientro finanziario la durata della concessione è stata posticipata a 99 anni. Il valore economico delle migliorie proposte dalla società peloritana è di 141 milioni 875 mila euro. “Con l’aggiudicazione della gara per la concessione dello stadio Scoglio – dichiara l’Assessore alle Politiche Sportive Francesco Gallo – si è compiuto un passo importante verso un traguardo che non è esagerato definire storico. L’impianto di San Filippo, attraverso una totale ristrutturazione, può ora rappresentare un’occasione di crescita per questa città non solo sul piano prettamente sportivo. Ritengo adesso sia opportuno che la società, che si è aggiudicata la gara, incontri il Sindaco e l’Amministrazione comunale per illustrare progetto, tempi di realizzazione e modello di gestione, nella logica di un confronto chiaro ed orientato agli interessi della città. Mi auguro anche che ciò possa avvenire in tempi brevissimi per meglio affrontare la programmazione sportiva e dei grandi eventi per la stagione 2021/22″.