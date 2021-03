Squalificati Serie B: fermati in 4, uno di questi è del Venezia e salta il match con la Reggina

23 Marzo 2021 12:44

Squalificati Serie B, il giudice sportivo ne ferma 4: tra questi c’è anche un calciatore del Venezia, assente dunque alla ripresa contro la Reggina

Sono 4 i calciatori squalificati dal giudice sportivo dopo le gare dello scorso weekend di Serie B. Uno di questi è Pasquale Mazzocchi, calciatore del Venezia che non farà quindi parte del match di venerdì 2 aprile contro la Reggina. Nessuna squalifica, invece, per gli amaranto. Di seguito l’elenco completo.

CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARMELLINO Marco (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CHANCELLOR CEDENO Jhon Carlos (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIONISI Federico (Ascoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

MAZZOCCHI Pasquale (Venezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MILANA Manuel (Frosinone): per avere, al 23° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica,

indirizzato espressioni offensive agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.